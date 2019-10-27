Под Петербургом товарный поезд сбил мужчину в капюшоне

В Ломоносовском районе Ленобласти поезд, груженный полутора тысячами тонн щебня, насмерть сбил уроженца Узбекистана. Об этом 27 октября пишет 47news.

По данным издания, сообщение об инциденте поступило в полицию накануне, 26 октября, около восьми вечера. Локомотив сбил пешехода на железнодорожной ветке возле Новогорелово, неподалеку от Волхонского шоссе. Мужчина погиб на месте от полученных травм, он оказался уроженцем Узбекистана 42 лет. По предварительной информации, он работал рядом на стройке, а вечером возвращался из магазина.

Машинист поезда сообщил полицейским, что успел заметить пешехода в капюшоне, однако на сигналы тот не реагировал. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.



