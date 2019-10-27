Петербургские фигуристы Бойкова и Козловский впервые в карьере выиграли этап серии Гран-при

Спортсмены из Петербурга Александра Бойкова и Дмитрий Козловский впервые в карьере выиграли этап серии Гран-при. Пара Евгения Тарасова — Владимир Морозов стали бронзовыми призерами «Скейт Канада». Серебро у канадской пары Кирстен Мур-Тауэрс — Майкл Маринаро.

Как сообщает 27 октября Федерация фигурного катания на коньках России, Бойкова и Козловский лидировали после короткой программы и сохранили первую позицию после произвольной. Фигуристы улучшили свой личный рекорд по сумме двух программ.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов также преобразились в этом сезоне — новый подход к выбору музыки, постановке программ, стилю костюмов. Но пока призерам чемпионатов мира и Европы не удается избежать ошибок в прокатах. На канадском льду в произвольной программе Владимир вместо 3-го сальхова сделал двойной, в концовке не получилась поддержка — элемент не был засчитан. Недочеты в программах не позволили россиянам обойти канадскую пару Кирстен Мур-Тауэрс — Майкла Маринаро.

Напомним, что российская фигуристка Александра Трусова побила два мировых рекорда и заняла первое место на этапе Гран-при в Канаде.



