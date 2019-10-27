В ДТП под Челябинском погибли четверо. Ребенка вытаскивали из горящей машины

На трассе Чебаркуль — Архангельское в Челябинской области столкнулись два легковых автомобиля. Как сообщает 27 октября ТАСС со ссылкой на региональное УМВД, в результате аварии погибли четыре человека, в том числе один ребенок.

«В результате ДТП, по уточненной информации, погибли не два, а один ребенок. В Ford Focus погибли три пассажира, в том числе ребенок, а в Lada Kalina погиб водитель. Второго ребенка успели извлечь из горящего автомобиля очевидцы ДТП и передали его медикам», – рассказал источник агентства.

По предварительной информации, причиной ДТП стал выезд одного из автомобилей на встречку.



