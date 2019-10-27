Старый зеленый кардиган Курта Кобейна продали за 21 млн рублей: это рекорд среди свитеров

Оливково-зеленый кардиган лидера группы Nirvana Курта Кобейна ушел на аукционе в Hard Rock Cafe в Нью-Йорке за 334 тыс. долларов (более 21 млн рублей), хотя первоначально оценивался в 200-300 тысяч. Это самый дорогой из свитеров, когда-либо проданных с молотка.

Как сообщается на сайте Juliens Auctions, Курт Кобейн носил этот свитер во время выступления Nirvana на MTV Unplugged в 1993 году.





Кардиган бренда Manhattan состоит из акрила, мохера и лайкры, закрывается на пять пуговиц, причем одна из них отсутствует. Также у него есть два кармана. Размер средний. Уточняется, что он был получен от Джеки Фарри, близкого друга семьи Кобейнов.

Новый покупатель приобрел лот по телефону и пожелал остаться неизвестным.

Курт Кобейн родился 20 февраля 1967. Американский певец, автор песен, музыкант и художник, наиболее известный как вокалист и гитарист рок-группы Nirvana. 8 апреля 1994 года он был найден мертвым у себя дома в Сиэтле, штат Вашингтон. Официальная версия гласит, что причиной смерти Кобейна стало самоубийство.