Билеты на рейсы «Победы» подорожают меньше, чем ожидалось

Авиакомпания «Победа», грозившаяся поднять цены на 25 евро за регистрацию в зарубежных аэропортах, сделает это в пятикратно меньшем размере.

Как пишут «Ведомости» 27 октября, билеты на рейсы «Победы» из зарубежных аэропортов в Россию подорожают на 5 евро. При этом лоукостер призвал пассажиров регистрироваться онлайн на рейсы из зарубежных воздушных гаваней.

Напомним, что причина роста тарифов — решение Мосгорсуда, который удовлетворил требование транспортной прокуратуры и запретил лоукостеру взимать с вылетающих из-за рубежа пассажиров 25 евро за регистрацию на стойках аэропортов. Ранее в пресс-службе перевозчика сообщали «Фонтанке», что новые расценки начнут действовать начиная с зимнего расписания, то есть с 28 октября.



