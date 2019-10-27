15-летняя фигуристка Трусова продолжает бить мировые рекорды — на этот раз на этапе Гран-при в Канаде

Российская фигуристка Александра Трусова побила два мировых рекорда и заняла первое место на этапе Гран-при в Канаде.

За выступление в произвольной программе на турнире Skate Canada она получила 166,62 балла, по сумме двух программ — 241,02 балла. И то, и другое — мировые рекорды по количеству баллов.

Этап Гран-при (турнир Skate Canada) проходит с 25 по 28 октября в канадском городе Келоуна. Напомним, ранее Трусова на турнире в Японии впервые в истории проделала четыре четверных прыжка.



