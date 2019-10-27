«Я тебя породил, я тебя и убью!» Рамзан Кадыров вспомнил Гоголя, комментируя ликвидацию лидера ИГИЛ в Сирии

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал 27 октября в своем телеграм-канале возможную гибель лидера «Исламского государства» (организация запрещена и признана террористической в РФ) Абу-Бакра аль-Багдади.

«На ум приходят слова Тараса Бульбы, сказанные сыну Андрию: «Я тебя породил, я тебя и убью!» Бен Ладен мертв, а Аль-Каида жива. Смерть аль-Багдади мало что меняет, если делить террористов на хороших и плохих. Важно полностью очистить Сирию от ИГ!» – написал Кадыров.

Отметим, цитировал глава Чечни «Тараса Бульбу» Николая Гоголя. Сына Андрия Тарас убивал за то, что тот перешел на сторону поляков. Видимо, Кадыров намекает на то, что ИГИЛ якобы создан американскими военными.

Напомним, в ночь на 27 октября американские СМИ со ссылкой на свои источники сообщили о ликвидации в Сирии лидера ИГИЛ Абу-Бакра аль-Багдади. Дональд Трамп анонсировал «нечто важное» в своем твиттере.



