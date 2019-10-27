СМИ: США ликвидировали лидера ИГИЛ. Трамп анонсировал «важное сообщение»

Американские военные провели спецоперацию по ликвидации лидера «Исламского государства» (организация запрещена и признана террористической в РФ) Абу-Бакра аль-Багдади. Об этом 27 октября сообщают со ссылкой на свои источники Fox News и Reuters.

Собеседники изданий уточнили, что лидера ИГИЛ якобы ликвидировали в сирийской провинции Идлиб. Они также сказали, что в ближайшее время президент США сделает важное заявление.

Сам Дональд Трамп в своем твиттере опубликовал такое сообщение: «Только что произошло нечто важное» – не уточняя деталей. Официальное заявление ожидается сегодня в 16:00 по московскому времени.

Напомним, ранее лидера ИГИЛ аль-Багдади уже не один раз «хоронили». Так, Минобороны РФ в июне 2017 года заявляло о том, что аль-Багдади мог погибнуть после удара российских ВВС по Сирии. Однако в апреле 2019-го было опубликовано новое сообщение лидера террористов.



