Авария с каршерингом на Коломяжском попала на видео. Врачи спасают жизнь подростку

В смертельном ДТП с участием маршрутки и каршеринга в Приморском районе Петербурга пострадали двое. Об этом рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по городу и Ленобласти 27 октября.

С тяжёлыми травмами госпитализирован подросток из «Хёндэ» («Делимобиль»). В состоянии средней степени тяжести отправлен в больницу 20-летний водитель каршеринга. В аварии погибли мужчина и женщина, они находились на пассажирских местах в каршеринге.

Авария произошла в 23.00 на перекрёстке Коломяжского проспекта и Парашютной улицы. Столкновение запечатлено на видео. На кадрах видно, как «ПАЗ» врезается в «Хёндэ Солярис», затем легковушка отлетает в Ауди Q3.



