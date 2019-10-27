На Коломяжском в ДТП с маршруткой погибли двое из каршеринга

Смертельная авария с участием маршрутки и каршеринга произошла в Приморском районе Петербурга вечером 26 октября. О ДТП в социальных сетях рассказали очевидцы.

На перекрёстке Коломяжского проспекта и Парашютной улицы столкнулись «ПАЗ» и автомобиль каршерингового сервиса «Делимобиль». На опубликованных снимках видно, что маршрутка осталась цела, корпус легковушки смяло. «"Делимобиль" в мясо, достают мужика», — пишут очевидцы.

В отделе пропаганды ГИБДД по городу и Ленобласти уточнили, что ДТП произошло около 23.00. Сначала столкнулись «ПАЗ» и Hyundai Solaris («Делимобиль»), затем легковушку отнесло на стоявший Audi Q3. По предварительным данным, погибли двое из каршеринга, ещё один пострадавший госпитализирован в тяжёлом состоянии.



