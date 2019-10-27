Затряслась на кровати и захрипела: молодая мама из Петербурга впала в кому в Анталье, родные пытаются вернуть её домой

31-летняя петербурженка Кира Шиловская попала в больницу на отдыхе в Анталье в тяжелом состяонии. Турецкие медики неделю не дают разрешения на её транспортировку на Родину.

Как рассказала «Фонтанке» 26 октября подруга девушки Анастасия Занегина, риелтор Кира вместе с четырехлетней дочкой и мамой 13 октября прилетели в турецкую Анаталью по туру от компании TUI. Поселись в отель Throne Seagate. 17 октября вечером девушка почувствовала себя нехорошо. А в пятницу, 18 октября, в 9 часов утра ей стало еще хуже — правая нога и рука не двигались, левая щека и глаз сместились, говорила она спутанно. Мама отправилась за помощью на рецепцию, там сказали, что врач будет только к 12 часам. Пока его ждали, Кира потеряла сознание — затряслась на кровати, захрипела, а изо рта пошла пена. Врачи заподозрили эпилепсию.

Но первоначальная версия не подтвердилась — женщина никогда ничем подобным не болела, утверждают родственники. А после проведения всех необходимых анализов врачи заявили о проблемах с мозговым кровообращением.

Мама Киры с ребенком благодаря действиям консульства РФ в Анталии прибыли в Россию. А сама девушка лежит без сознания в Турции, на искусственной вентиляции легких, в больнице Aspendos Anadol. Российские врачи говорят о высокой смертности в подобных случаях. А их турецкие коллеги не дают разрешения на вылет в Петербург. К Кире готовятся вылететь её друзья, чтобы контролировать ход лечения.



