Происшествия
Рейс «Победы» из Петербурга экстренно сел в Волгограде. На борту умер пассажир
Самолёт из Петербурга, летевший во Владикавказ, экстренно сел в Волгограде. Об этом сообщает местное издание V1 26 октября.
Boeing 737 авиакомпании «Победа» запросил посадку в Гумраке в 13.00. Через полчаса борт успешно приземлился в аэропорту. Прервать маршрут пришлось из-за смерти 62-летнего пассажира.
«Пожилой онкобольной мужчина, который был в тяжелом состоянии, умер в воздухе», — уточнили в экстренных службах Волгоградской области.
Самолёт продолжил выполнять рейс, в 20.02 пассажиры прибыли во Владикавказ.