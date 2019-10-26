Второй человек за сутки погиб в петербургских реках. Девушку достали из Фонтанки

Прохожая погибла в Фонтанке вечером 26 октября. Это вторая смерть в воде в центре Петербурга за сутки.

Как рассказали в пресс-службе городского МЧС, сообщение об упавшем в воду человеке у 46-го дома на набережной Фонтанки поступило в ведомство в 20.11. Спасти 24-летнюю горожанку не удалось. В 21.01 её тело вернули на берег водолазы поисково-спасательной службы.

Напомним, в ночь на 26 октября на набережной Мойки в воде оказались двое парней. Приятели пытались спасти унесённую ветром шапку подруги, но им самим потребовалась помощь. Одного пловца прохожие вытащили на берег, а 19-летний студент погиб.



