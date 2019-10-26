Искусственными ногами усыпали опушку рядом с кладбищем под Петербургом

В Тихвинском районе Ленобласти нашли свалку старых протезов. Фотографии опубликованы 26 октября в сообществе «Подслушано | Тихвин» «ВКонтакте».

«Сказать, что я в шоке! Это ничего не сказать», – пишет автор снимков. Изданию 47news жительница Тихвина Олеся уточнила, что фото сделано сегодня.

Свалка протезов расположена неподалеку от дороги на подъезде к комплексу очистных сооружений возле кладбища. Местные жители уверяют, что раньше таких отходов здесь не видели, хотя свалка то появляется, то исчезает.



