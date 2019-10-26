В Петербурге вороны загнали на верхушку липы кота «с неясными намерениями». Спасения он ждал двое суток

Двое суток просидел на липе кот в Невском районе Петербурга. Увесистый питомец забрался на птичью территорию, за что был атакован с воздуха.

Как рассказали в отряде волонтёров «Кошкиспас» 26 октября, накануне поступил вызов на улицу Фарфоровская, где на ветвях тонкой липы уже вторые стуки раскачивался кот. Ситуацию осложняло воронье гнездо, расположенное на этом же дереве. Защищая потомство, птицы атаковали хищника, загнав его на самую верхушку.

Приехавшие на место спасатели обнаружили дерево с раздвоенным стволом, для безопасности процесса решили лезть сразу по обоим. Воронье гнездо разобрали и подобрались к пленнику.





«Кот, теперь его можно было рассмотреть, оказался огромным сиамским котом с неясными намерениями. Девчонки собрали самую длинную удавку. Ее длины в этом виде только хватило, чтобы попытаться набросить петлю. Кот занервничал и уполз на самый край тонкой ветки. В таком ракурсе петлю накинуть нереально», — рассказывают в «Кошкиспасе».

В питомца потыкали удавкой, он свалился вниз и приземлился на растянутый тент. Благодарить за спасение не стал и дал дёру.

О том, как петербургские волонтёры спасают кошачьих, читайте в материале «Фонтанки».