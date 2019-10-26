СКА проиграл в пятый раз подряд. Это худший результат армейцев в истории КХЛ
Поражением для хоккейного клуба СКА завершился выездной матч регулярного чемпионата КХЛ против ярославского «Локомотива» в субботу, 26 октября. Армейцы уступили в овертайме со счётом 3:4 (2:1, 0:1, 1:1).
Голы у СКА забили Александр Барабанов (3 и 10 минуты) и Артём Зуб (53). У «Локомотива» отличились Якуб Накладал (8), Роман Савченко (31), Артём Ильенко (46) и Павел Кудрявцев (61).
Финально: pic.twitter.com/iSfvdDLFLm— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) October 26, 2019
Это пятое поражение СКА подряд — своеобразный рекорд клуба в КХЛ. С 26 очками армейцы занимают четвертое место в Западной конференции.
Следующий матч петербуржцы проведут 28 октября против «Северстали» в Череповце.