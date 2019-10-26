В ДТП с микроавтобусом под Кировом погибли четыре человека

Четыре человека, в том числе один ребенок, погибли в аварии в Кировской области. Об этом 26 октября вечером сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

«По предварительной информации, всего пострадали 13 человек (восемь — в микроавтобусе, пять — в легковом автомобиле), из которых четыре погибли», — заявили изданию в МЧС.

ДТП произошло примерно в 140 км от Кирова. В ликвидации последствий аварии принимали участие 26 человек, было задействовано восемь единиц техники.



