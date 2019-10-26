Происшествия
Женщина опрокинула маршрутку с пассажирами. Пострадали как минимум 11 человек, в том числе дети
Одиннадцать человек, в том числе четверо детей, получили травмы при столкновении седана Mitsubishi Galant с маршруткой в Трусовском районе Астрахани.
Как сообщает ГУ МЧС по Астраханской области 26 октября, японская легковушка с женщиной за рулем и микроавтобус «Газель» маршрута № 32с встретились на улице Дзержинского. Дети были госпитализированы в ОДКБ им. Н.Н. Силищевой, а шестеро взрослых в ГКБ №3 им. С.М. Кирова. В их числе оба водителя столкнувшихся транспортных средств.
26.10.2019 в 14 час. 50 мин. (13 час. 50 мин. мск.) поступило сообщение о столкновении двух автотранспортных средств (Митсубиси-Галант и микроавтобус Газель, маршрут # 32с) по адресу г. Астрахань, ул Дзержинского, д. 58. Есть пострадавшие, 11 человек, из них 4 детей (госпитализированы в ОДКБ им. Н.Н. Силищевой), 7 взрослых ( 6 госпитализированы в ГКБ 3 им. С.М. Кирова, 1 от госпитализации отказался). Реагировали пожарно-спасательные подразделения ПСЧ-5, ОГ ЦУКС, подразделения ЦМК и СМП, ГИБДД. «Телефон доверия» Главного управления МЧС России по Астраханской области: 8 (8512) 39-99-99. #мчс #youast #мчсроссии #astrakhan #astrakhan_city #astrakhan_live #astrakhan_life #astrakhan_life30#astrakhan_people #astrakhan_people30 #astrakhan_city#astra_hp#astrakhantoday
По предварительной информации, столкновение произошло, когда водитель Mitsubishi Galant на нерегулируемом перекрестке выехала со второстепенной дороги на главную.