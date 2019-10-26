Женщина опрокинула маршрутку с пассажирами. Пострадали как минимум 11 человек, в том числе дети

Одиннадцать человек, в том числе четверо детей, получили травмы при столкновении седана Mitsubishi Galant с маршруткой в Трусовском районе Астрахани.

Как сообщает ГУ МЧС по Астраханской области 26 октября, японская легковушка с женщиной за рулем и микроавтобус «Газель» маршрута № 32с встретились на улице Дзержинского. Дети были госпитализированы в ОДКБ им. Н.Н. Силищевой, а шестеро взрослых в ГКБ №3 им. С.М. Кирова. В их числе оба водителя столкнувшихся транспортных средств.

По предварительной информации, столкновение произошло, когда водитель Mitsubishi Galant на нерегулируемом перекрестке выехала со второстепенной дороги на главную.



