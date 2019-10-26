Солистка «Бурановских бабушек», выступавших на «Евровидении», умерла. Ей было 83 года
Солистка фольклорного коллектива «Бурановские бабушки» Наталья Пугачева скончалась на 84-м году жизни. Об этом в своем Twitter 26 октября сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.
«Не стало народной любимицы Пугачевой Натальи Яковлевны, солистки Бурановских бабушек», – написал Бречалов.
Не стало народной любимицы Пугачевой Натальи Яковлевны, солистки Бурановских бабушек.— Александр Бречалов (@brechalov) October 26, 2019
Мои соболезнования родным и близким pic.twitter.com/IJxxSXETFI
Напомним, «Бурановские бабущки» перепевают произведения известных исполнителей (как российских, так и зарубежных) на удмуртском языке. Прославился коллектив в 2012 году, когда представлял Россиию на конкурсе «Евровидение». «Бабушки» тогда заняли второе место.