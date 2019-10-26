Соблазнил бильярдом. Школьница сбежала к взрослому бойфренду в Петербург, мать потребовала уголовного наказания

Школьница из Ленобласти сбежала за 20-летним бойфрендом в Петербург. Девочку соблазнили бильярдом и посвятили в тонкости взрослого общения.

Как пишет 47news, около 6 утра 26 октября в выборгскую полицию обратилась мать 13-летней школьницы. Она потребовала привлечь к ответственности 20-летнего жителя Петербурга за совращение дочери.

24 октября школьница рванула к своему интернет-другу автостопом, предварительно позаимствовав из кошелька матери тысячу рублей. Пара встретилась в городе на Неве. Реальное общение началось в бильярдной, затем перешло в квартиру и сопровождалось алкоголем. Ночевать беглянка осталась в чужой кровати.

На следующий день ухажёр принимал за рюмкой друга, девушка в это время сидела в комнате и рисовала в альбоме.

Романтику прервали полицейские, которые после звонка матери смогли найти нужный адрес и установить предполагаемого соблазнителя. Они же доставили несовершеннолетнюю домой.



