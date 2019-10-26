«Вы оружие отведите, я не лох какой-то». Зеленский поспорил с добровольцами в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Донбасс посетил дислокацию националистов, входящих в добровольческие батальоны, которые выступают против отвода войск от линии соприкосновения. И поспорил с ними.

Как пишет УНИАН 26 октября, глава Украины потребовал от националистов не препятствовать отведению войск. И заявил, что ему безразлично, с кем подписывать перемирие. Главное — вернуть территории и прекратить войну, в которой гибнут люди. Разговор получился довольно острым — в ответ один из бойцов спросил у Зеленского, встретится ли он с участниками акции «Нет капитуляции», выступающими против «формулы Штайнмайера».

«Я пришел тебе сказал, вы оружие отведите. Ты мне переводишь стрелки. Ты мне вообще не можешь никакие ультиматумы озвучивать, – ответил Зеленский. – Я президент этой страны, мне сорок второй год. Я же не лох какой-то. Оружие убери, а не переводи на акции».

Напомним, на Украине на фоне переговоров об отводе войск проходят массовые акции протеста. На площади Независимости в центре Киева, больше известной как Майдан, 6 октября прошел митинг против принятия закона об особом статусе Донбасса с лозунгами «Остановим капитуляцию!».

Подписанная Украиной «формула Штайнмайера» предполагает введение «временного» особого статуса для Донбасса в день проведения выборов и «постоянного» в случае признания выборов международными институтами. Сам Зеленский говорил, что речи о капитуляции не идет, а выборы в Донбассе могут пройти только в том случае, если там не останется российских войск, а контроль над границей полностью перейдет к Украине.



