Суд завершил партию домино-шоу силового Питера «рыбой». Полицейского и следователя отправили домой

Октябрьский районный суд не нашёл достаточных оснований для избрания меры пресечения следователю Алексею Шиманскому и полицейскому Кириллу Лисовому, которых заподозрили в посредничестве во взяточничестве. В передаче многомиллионного куша участвовали как минимум пять человек, отдуваться заставили двоих. В суде такой расклад посчитали несправедливым.

Как рассказали в Объединённой пресс-службе судов Петербурга, на заседании 26 октября замглавы Следственного комитета по Приморскому району Алексей Шиманский выразил желание содействовать следствию и просил не отправлять его в СИЗО.

Как писала ранее «Фонтанка», он участвовал в эстафете по передаче 19 млн рублей в интересах предпринимателя Юнга. К цепочке также приложили руку адвокат Санкт-Петербургской коллегии адвокатов Алексей Одинцов и заместитель городской транспортной прокуратуры Тимур Горный, но их обделили статусом фигурантов уголовного дела. Чему удивилась сторона защиты.





Закончили своё путешествие 19 млн рублей в руках оперативника управления по противодействию коррупции Кирилла Лисового. Ему сумму передал Шиманский уже в рамках оперативного задания. 18 979 000 рублей оказались муляжом. Лисовой на заседании заявил, что не знает ни адвоката Одинцова, ни сотрудника прокуратуры Горного. Ему знаком только Шиманский. Лисовой попросил домашний арест.

Суд выслушал рассказ о том, как и кто передавал 19 млн рублей, и решил, что в представленных следствием ходатайствах недостаточно аргументов для избрания меры пресечения, тем более что в цепочке участвовали больше двух человек. Отсутствие документов по остальным осталось непонятным. Шиманского и Лисового освободили в зале суда.