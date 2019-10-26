Водители ищут жен в пробках: в Петербурге встало движение из-за ремонта и серии аварий

Водители ищут жен с высшим образованием в глухой пробке на Мурманском шоссе. Объявления размещают в разговорах на карте.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», ситуация на дорогах вечером 26 октября оценивается в 4 балла. Движение от Разметелево в сторону Петербурга остановилось. Немалую роль в этом сыграл ремонт на КАД и серия аварий на въезде в город. Стоят машины на Народной, в районе Володарского моста, на КАД в районе «Меги-Дыбенко», в центре напряженная ситуация на Садовой и в районе Троицкого моста.

Как и предупреждала «Фонтанка», с 26 октября ограничено движение по Заставской улице, по 1-му Муринскому проспекту, на перекрестке Ленинского проспекта и проспекта Кузнецова, Социалистической и улице Всеволода Вишневского. Полный перечень перекрытий и ограничений можно изучить здесь.



