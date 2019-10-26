«Живи, как тебе нравится». Журналист ABC сделал каминг-аут перед главой МВД Чечни, когда тот показывал «тюрьму для геев»

Британский журналист Джеймс Лонгман, работающий на американском телеканале ABC, снял репортаж о преследовании геев в Чечне. Во время визита в республику он побывал в тюрьме, где, как писала ранее «Новая газета», могли пытать гомосексуальных заключенных.

С главой МВД Чечни Апти Алаудиновым иностранных журналистов свела член Совета по правам человека при Рамзане Кадырове Хеда Саратова. Он показал представителям СМИ Грозный, а вечером поужинал с ними в ресторане. Во время ужина он спросил у журналистов, есть ли среди них геи. Все промолчали.

Затем съемочную группу отвезли в ту самую тюрьму, о которой ранее писала «Новая газета». Лонгман дождался, когда остался в пустой камере только с Алаудиновым и вооруженной охраной. После этого журналист сказал: «Помните, вы спрашивали, гей ли кто-то из нас? Что, если я сказал бы, что я гей?» Глава МВД Чечни, выслушав перевод, отреагировал довольно спокойно. «Мне с ним детей не крестить, он спокойно поедет к себе домой», — сказал Алаудинов. Лонгман даже положил руку главного чеченского полицейского себе на грудь, чтобы показать, как билось его сердце из-за переживаний. В ответ Алаудинов рассмеялся, хлопнул журналиста по спине и сказал: «Это твоя жизнь, живи, как тебе нравится. Но и не учи нас, как мы должны жить, вот и все».

Правда, после уточнил, что он не хотел бы, чтобы Лонгман был его другом.



