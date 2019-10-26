В РПЦ предложили заработать на изречениях Христа — публиковать их на футболках

Глава синодального Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Илларион предложил выпускать одежду с цитатами из Евангелия. Как пишет 26 октября «Интерфакс», об этом он заявил в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

«Я бы, например, всячески приветствовал, если бы молодые люди носили футболки, на которых были бы написаны цитаты из Евангелия. А что в этом плохого? Или на которых были бы написаны изречения Христа. Иисус Христос учил людей добру, призывал людей к тому, чтобы они помогали друг другу, чтобы каждый делал другому то, что он хотел бы получить от другого взамен», – сказал митрополит Илларион.

Ведущая спрашивала о том, как священнослужитель относится к тому, что в США продают кроссовки с водой из реки Иордан в подошве.

«Не случайно, что на личности этого человека (Иисуса Христа. — Прим. ред.) пытаются сделать бизнес те люди, которые хотят повысить свои доходы, но не случайно также и то, что люди откликаются на подобного рода инициативы», – подчеркнул Илларион.



