«Мы просим извинения у близких тех, чьи имена нанесены на памятные камни». В Эстонии вандалы осквернили мемориал советским воинам

Мемориал советским солдатам осквернили вандалы на эстонском острове Сааремаа. Об этом со ссылкой на местную газету Meie Maa сообщает РИА «Новости» 26 октября.

В поселке Техумарди неизвестные испачкали мемориальные камни с именами солдат, погибших в бою с фашистами 8 октября 1944 года. С первой попытки очистить объект не удалось. Местные власти планируют привести мемориал в порядок к весне.

«Мы просим извинения у близких тех, чьи имена нанесены на памятные камни», — отметил старейшина волости Мадис Каллас.

Бой советских солдат с немцами у Техумарди состоялся 8 октября 1944 года. В сражении обе стороны понесли большие потери. Мемориал на месте трагических событий установили в 1967 году.



