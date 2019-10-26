Нырок за тыквой. Медведица Хаарчаана в Ленинградском зоопарке начала отмечать Хэллоуин

Одна из главных звезд Ленинградского зоопарка, медведица Хаарчаана, уже начала отмечать Хэллоуин. В Instagram 26 октября опубликована видеозапись того, как она ныряет за тыквой.

Напомним, Хэллоуин в зоопарке традиционно отмечают под названием «День тыквы». Завтра, 27 октября, тыквой будут кормить 30 различных животных. Кроме того, предусмотрены прогулки с альпакой и песцом, а также экскурсия по виварию.

Ранее сотрудники зоопарка показывали, как Хаарчаана играет с мячиками, которые сделали специально для нее.



