Нырок за тыквой. Медведица Хаарчаана в Ленинградском зоопарке начала отмечать Хэллоуин
Одна из главных звезд Ленинградского зоопарка, медведица Хаарчаана, уже начала отмечать Хэллоуин. В Instagram 26 октября опубликована видеозапись того, как она ныряет за тыквой.
Напомним, Хэллоуин в зоопарке традиционно отмечают под названием «День тыквы». Завтра, 27 октября, тыквой будут кормить 30 различных животных. Кроме того, предусмотрены прогулки с альпакой и песцом, а также экскурсия по виварию.
Что такое «День тыквы» в Ленинградском зоопарке?? ? ? ?Более 30 кормлений разных животных ? ?Прогулки с альпакой и песцом по осеннему зоопарку ? ?Экскурсии по служебному помещению «Виварий» ? ?Яркая фотозона «Краски осени» ? Ждём вас 27 октября с 10:00! Подробное расписание есть на нашем сайте и в группе ВКонтакте?
Ранее сотрудники зоопарка показывали, как Хаарчаана играет с мячиками, которые сделали специально для нее.
Справка:
Медведица Хаарчаана, чьё имя в переводе с якутского означает «Снежинка», прилетела в Петербург из Якутии в 2017 году и сразу стала всеобщей любимицей. Хаарчаана – первый белый медвежонок, рожденный в республиканском зоопарке Якутии.