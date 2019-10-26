Лоси закрыли брачный сезон на трассах под Петербургом: водители могут выдохнуть

Встречи водителей на трассах Ленобласти с лосями теперь станут менее регулярными. Животные закончили брачный период и станут менее подвержены гормонам и активным перемещениям.

«Брачный сезон обычно длится с 20 августа примерно до 10 октября. Сначала лоси дерутся за самок, потом незабеременевшие самки сами повторно провоцируют лосей. В этом году осень очень теплая, и гон немного подзадержался на неделю. Теперь поспокойнее на дорогах, но водителям все равно стоит вести себя на дорогах максимально внимательно, особенно в зонах действия знака "Осторожно лоси"», – рассказал 26 октября «Фонтанке» биолог и ведущий канала о животных «Каждой твари по паре» Павел Глазков.

«Фонтанка» показывала видео «лосиных скачек» на КАД в сентябре и октябре. В Смольном ранее рекомендовали: если вы заметите лося на трассе, лучше остановиться или на низкой скорости покинуть место. В случае ДТП надо выставить знак аварийной остановки и вызвать сотрудников ГИБДД по номеру «102» или «112». Увозить сбитого лося с места аварии нельзя, так как любое изъятие диких животных из среды их обитания без соответствующего разрешения расценивается как правонарушение, а вот штраф за сбитое дикое животное компенсирует страховая компания по полису ОСАГО.



