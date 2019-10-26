Российские атомные подлодки испытают новое оружие в Норвежском море

Во время отработки глубоководных погружений в Норвежском море экипажи многоцелевых атомных подводных лодок (АПЛ) «Нижний Новгород» и «Псков» испытают новое вооружение. Об этом 26 октября пишет «Интерфакс» со ссылкой на Северный флот.

Подлодки будут выполнять погружения на максимальную глубину по очереди, уточнили в Минобороны. «В ходе погружений моряки испытают отдельные образцы техники и вооружения на предмет соответствия заявленных промышленностью характеристикам», – сообщили в штабе Северного флота.

Там также подчеркнули, что проводить подобные испытания в Норвежском море — обычная практика, поскольку Баренцево море не позволяет погружаться на максимальную глубину.



