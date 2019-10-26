Российские атомные подлодки испытают новое оружие в Норвежском море
Во время отработки глубоководных погружений в Норвежском море экипажи многоцелевых атомных подводных лодок (АПЛ) «Нижний Новгород» и «Псков» испытают новое вооружение. Об этом 26 октября пишет «Интерфакс» со ссылкой на Северный флот.
Подлодки будут выполнять погружения на максимальную глубину по очереди, уточнили в Минобороны. «В ходе погружений моряки испытают отдельные образцы техники и вооружения на предмет соответствия заявленных промышленностью характеристикам», – сообщили в штабе Северного флота.
Там также подчеркнули, что проводить подобные испытания в Норвежском море — обычная практика, поскольку Баренцево море не позволяет погружаться на максимальную глубину.
Справка:
АПЛ «Нижний Новгород» оснащена современным ракетным и торпедным вооружением, отличается высокой скрытностью и способен выполнять задачи на больших глубинах. Ее основное предназначение — борьба с группировками надводных кораблей и подводными лодками.
АПЛ «Псков» ранее называлась «Окунь» и поступила на вооружение в 1993 году, переименована в 1995-м. В 2015-м прошла ремонт и модернизацию.