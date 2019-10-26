Кузбасские пенсионеры взорвались, пытаясь вскрыть сейф с наследством

В Кемеровской области после взрыва в жилом доме госпитализированы 66-летний мужчина и 63-летняя женщина с травмами различной степени тяжести. Родственники пытались добраться до наследства, но не рассчитали последствия.

Как сообщает СУ СКР по Кемеровской области, 26 октября днем мужчина пришел в квартиру двоюродной сестры, чтобы открыть сейф с охотничьими принадлежности умершего супруга родственницы. При помощи болгарки он стал распиливать сейф, произошел хлопок, металлическую конструкцию разорвало. Первооткрыватели получили травмы, а жильцы дома вызвали сотрудников МЧС, правоохранительных органов и скорую помощь.

На месте взрыва работает следственно-оперативная группа. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.



