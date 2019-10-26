СМИ: Самолет с председателем Федерации сверхлёгкой авиации на борту пропал в Пермском крае

Частный легкомоторный самолет, вылетевший утром 26 октября с аэродрома деревни Нижнее Городище, пропал по пути в село Фролы. Спасатели проверяют информацию об инциденте, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе МЧС по Пермскому краю.

«Как рассказали в пресс-службе, в 15:05 (13:05 по Москве) поступила информация о том, что в 11:30 (9:30 по московскому времени) с аэродрома деревни Нижнее Городище вылетел частный легкомоторный самолет. До настоящего момента о месте и времени его посадки информация не поступала, отметили в МЧС», – пишет агентство.

По предварительным данным, на борту был только один человек — пилот. Как сообщает телеграм-канал «112», за штурвалом пропавшего самолета был председатель Федерации сверхлёгкой авиации Пермского края 53-летний Геннадий Белоглазов.



