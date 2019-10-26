Помогали ввозить антиквариат за взятки. СК показал задержание сотрудников Балтийской таможни

Сотрудники Балтийской таможни стали фигурантами уголовных дел о получении взяток. За вознаграждение они помогали челноку ввозить в Россию антиквариат, не заплатив пошлину.

Как сообщили «Фонтанке» в Северо-Западном СК на транспорте 26 октября, задержаны двое сотрудников Шкиперского таможенного поста и их клиент. По версии следствия, троица коммуницировала по вопросу ввоза в Россию антикварных предметов. Ценности оформляли на физическое лицо, таким образом, их владелец, занимавшийся перепродажей, не платил пошлину. Сотрудники таможни игнорировали нарушение за небольшие вознаграждения в размере 10 – 20 тысяч рублей. Их задержание следователи зафиксировали на видео.

«В настоящее время все трое задержаны органами следствия в порядке ст. 91 УПК РФ. Проходят обыски по месту жительства и на рабочих местах сотрудников таможни, а также лиц, причастных к незаконному ввозу на территорию Российской Федерации культурных ценностей», — добавили в ведомстве.

В ближайшее время суд изберёт задержанным меру пресечения.



