Лахта Центр показал, что у него внутри: единственный в Петербурге огромный зал-трансформер

В одном помещении могут расположиться лекционная зона с сиденьями-ступенями, подиум для модных показов, театр с оркестровой ямой или бальный зал с ровным полом. Лахта Центр 26 октября рассказал про первый в Петербурге зал-трансформер, который вместе с оборудованием занимает семь этажей в комплексе.

«Это – супертехнологичное пространство, которое может полностью менять конфигурации зала и сцены за каких-то 10 – 20 минут. Подробнее о том, как это происходит, смотрите в нашем новом видео серии «Строительный алфавит», – подписали видео в Instagram.

Лахта Центр — строившийся с 2012 года общественно-деловой комплекс со штаб-квартирой «Газпрома». Небоскреб одновременно побил несколько рекордов, став самым северным в мире и самым высоким в России и Европе. Высота здания достигает почти 462 метров.



