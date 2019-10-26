Лахта Центр показал, что у него внутри: единственный в Петербурге огромный зал-трансформер
В одном помещении могут расположиться лекционная зона с сиденьями-ступенями, подиум для модных показов, театр с оркестровой ямой или бальный зал с ровным полом. Лахта Центр 26 октября рассказал про первый в Петербурге зал-трансформер, который вместе с оборудованием занимает семь этажей в комплексе.
«Это – супертехнологичное пространство, которое может полностью менять конфигурации зала и сцены за каких-то 10 – 20 минут. Подробнее о том, как это происходит, смотрите в нашем новом видео серии «Строительный алфавит», – подписали видео в Instagram.
В Лахта Центре будет сразу несколько общественных объектов, аналоги которым невозможно найти не только в Северной столице, но и в России. Судя по комментариям наших подписчиков, про обзорную площадку, панорамный ресторан, планетарий в форме шара большинство уже слышали и с нетерпением ждут открытия. Думаем, в этот перечень ожидаемого и неповторимого стоит обязательно добавить зал-трансформер. Это – супертехнологичное пространство, которое может полностью менять конфигурации зала и сцены за каких-то 10-20 минут. Подробнее о том, как это происходит, смотрите в нашем новом видео серии «Строительный алфавит». И если вы вдруг пропустили подробный обзор объекта в корпоративном блоге на Habr, то вот ссылка на него: https://habr.com/ru/company/lakhtacenter/blog/470477/ Также на следующей неделе выйдет вторая часть обзора про звуковой и интерьерный дизайн зала. Следите за новостями! #ЛахтаЦентр
Лахта Центр — строившийся с 2012 года общественно-деловой комплекс со штаб-квартирой «Газпрома». Небоскреб одновременно побил несколько рекордов, став самым северным в мире и самым высоким в России и Европе. Высота здания достигает почти 462 метров.