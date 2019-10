«Мисс Земля - 2019» выбрали на Филиппинах. Россиянка вошла в десятку финалисток

Победительницей конкурса «Мисс Земля – 2019» стала Нелли Пиментел из Пуэрто-Рико. Об этом 26 октября сообщили в твиттере конкурса.

Церемония награждения прошла в столице Филиппин — Маниле. Второе место и титул «Мисс Воздух» получила Эмани Дэвис из США, бронза вместе со званием «Мисс Вода» достались представительнице Чехии Кларе Ваврушковой. Четвертое место за «Мисс Огонь» – Алисе Маненок из Белоруссии.

