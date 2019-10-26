СМИ: Россия перебросила первый комплекс С-300 на границу с Афганистаном

Россия впервые перебросила ракетный комплекс С-300 «Фаворит» в Таджикистан, на границу с Афганистаном. До этого момента в Азии аналогичные системы стояли на вооружении только у Казахстана.

Как пишет РБК 26 октября со ссылкой на два источника, С-300 останется в Таджикистане для обеспечения противовоздушной обороны 201-й российской военной базы.

Ранее Россия перебросила в Сербию зенитные ракетные комплексы С-400 для учений «Славянский щит – 2019». Президент страны заявил, что хотел бы иметь подобные системы, но у Сербии нет на это денег.



