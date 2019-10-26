Футболисты молодежек «Ахмата» и «Арсенала» устроили массовую драку во время матча. В футбол проиграли представители Чечни

Игроки молодежных команд грозненского «Ахмата» и тульского «Арсенала» устроили драку во время матча, который прошел 26 октября в Чечне.

В конце первого тайма на поле завязалась потасовка — причиной для нее стало жесткое столкновение двух футболистов. Позже к драке присоединились даже запасные игроки. Видео инцидента публикуют в Сети.

Драка на футболе: Ахмат – Арсенал (молодежные команды) pic.twitter.com/YsK6hiyA8R — Юрий Вильмовский (@Yurok_Texas) October 26, 2019

По итогам драки судья показал три красные карточки: две игрокам «Ахмата», одну – «Арсенала». Матч завершился со счетом 3:1 в пользу тульского клуба.



