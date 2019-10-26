«Тряхнул стариной». На Сенной ретротрамвай протаранил «Ниссан»

Авария с участием ретротранспорта произошла в центре Петербурга 26 октября. Трамвай расчистил пути от автомобилей.

О ДТП на Сенной площади в социальных сетях рассказали очевидцы. «Старый трамвайчик тряхнул стариной и насадил Nissan», — написали горожане. На опубликованном в Сети видео запечатлен ретросостав, врезающийся в автомобиль, стоявший на путях.

В пресс-службе Горэлектротранса уточнили, что около 12.30 столкнулись трамвай и автомобиль Nissan. По предварительным данным, происшествие обошлось без пострадавших.



