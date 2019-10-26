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26.10.2019 13:53
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Центр «Э» и ФСБ наведались в культурный центр на Луначарского и застали его обитателей за молитвой

Силовики нагрянули с проверкой в научно-культурный центр в Калининском районе Петербурга. Визит закончился составлением протоколов на мигрантов и административным наказанием за незаконную миссионерскую деятельность.

Как стало известно «Фонтанке» 26 октября, накануне сотрудники центра «Э», ФСБ и полиции пожаловали на приём в общественную организацию «Научно-культурный центр «Ахли-Бейт» на проспекте Луначарского. Во время визита силовики застали 90 человек, которые совершали пятничную молитву. В отдел полиции отправились пятеро приезжих из Азербайджана, в отношении их составлены административные протоколы о нарушении сроков пребывания на территории РФ.

Подозрения правоохранителей вызвал 22-летний петербуржец, его поставили на оперативный контроль как интересующегося пропагандой радикального ислама в Интернете. 

Руководит организацией Мушфиг Амирасланов, в отношении него составлен административный протокол за осуществление религиозной организацией деятельности без указания своего официального полного наименования (ч. 3 ст. 5.26 КоАП РФ). Также за нарушения при осуществлении миссионерской деятельности к административной ответственности привлечён имам, проводивший молитву.



© Фонтанка.Ру
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