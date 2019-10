«Он даже зонтиком пользоваться не умеет!» Пользователи Twitter высмеяли Трампа, недовольного отсутствием кнопки на новом iPhone

Президент США Дональд Трамп обратился в Twitter к главе компании Apple Тиму Куку. Трамп пожаловался Куку на отсутствие кнопки на новом iPhone.

«Тиму (Куку. – Прим. ред.): кнопка на iPhone была намного лучше свайпа!» – написал 26 октября Трамп.

Глава Apple на это пока ничего не ответил. Зато за него расстарались пользователи Twiiter, которые немедленно приступили к издевательствам над американским президентом. Так, один из них вспомнил, как Трамп не мог справиться с зонтиком — видимо, тоже по причине отсутствия на нем кнопки.

Tim, he can't use an umbrella, FYI. pic.twitter.com/Rx1ooVA98e

Другой пользователь представил, что руки Трампа слишком малы, чтобы пользоваться новым iPhone.

Translation: Tim, My Hands are too Small to Swipe Up $aapl #apple pic.twitter.com/cHSNMmKUlO