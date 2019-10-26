«Он даже зонтиком пользоваться не умеет!» Пользователи Twitter высмеяли Трампа, недовольного отсутствием кнопки на новом iPhone

Президент США Дональд Трамп обратился в Twitter к главе компании Apple Тиму Куку. Трамп пожаловался Куку на отсутствие кнопки на новом iPhone.

«Тиму (Куку. – Прим. ред.): кнопка на iPhone была намного лучше свайпа!» – написал 26 октября Трамп.

Глава Apple на это пока ничего не ответил. Зато за него расстарались пользователи Twiiter, которые немедленно приступили к издевательствам над американским президентом. Так, один из них вспомнил, как Трамп не мог справиться с зонтиком — видимо, тоже по причине отсутствия на нем кнопки.





Другой пользователь представил, что руки Трампа слишком малы, чтобы пользоваться новым iPhone.

Вспомнили в Twitter и «Симпсонов», в которых уже всё было, – Трампа сравнили с дедушкой Эйбом, который кричит на облака.

Отметим, ранее сообщалось, что у Трампа есть даже два смартфона от Apple – правда, их модели не назывались. Один аппарат президент США использует для звонков, второй — только для Twitter. При этом советники Трампа переживали из-за того, что он пользуется смартфонами без специальных мер безопасности.