«Я предпочла работу на кухне». Мария Бутина прибыла в Россию и рассказала, как работала в американской тюрьме за 29 долларов

Россиянка Мария Бутина, осужденная в США по обвинению в работе иностранным агентом без лицензии, прибыла в Москву. Фотографии и видео из «Шереметьево» 26 октября опубликовала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В первом интервью после прибытия на родину Бутина рассказала, что в американской тюрьме она мыла посуду в столовой и учила заключенных математике.

«Я могла работать в образовании все это время. Но я предпочла работу на кухне, потому что для меня время было удачней, это раз. И во-вторых, я помогала все равно в образовании. Кстати, в посудомойке у них платят больше. Если ты преподаватель, то тебе платят 17 долларов, а в посудомойке я зарабатывала 28,80. И это был вопрос принципа», – заявила Бутина.

Она уточнила, что за отказ от работы помещают в изолятор, а первые 120 дней заключенные в любом случае работают на кухне.



