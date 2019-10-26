Опасный ветер валит деревья в Петербурге: у Муринского парка накрыло несколько автомобилей

Непогода в Петербурге уже привела к разрушениям. Порывистый ветер обрушил дерево у Муринского парка.

Утром 26 октября на Светлановском проспекте, 91, дерево рухнуло на припаркованные кроссоверы Honda и Ford. Владельцам теперь придется навестить сервис, но сами люди не пострадали.

Накануне МЧС разослало предупреждение о том, что 26 октября в Петербурге ожидается усиление западного и юго-западного ветра порывами до 20 метров в секунду. Спасатели призывали горожан быть внимательным и осторожными. При этом температура в Петербурге сейчас на уровне начала сентября — синоптики ждут обновления исторического максимума.



