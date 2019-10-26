Петербургских пенсионеров лишили сбережений почти на 2 млн. Дедушку скрутили поводком, бабушку обманули при установке пожарных счётчиков

Пожилые жители Петербурга стали жертвами любителей лёгкого заработка в Красногвардейском и Кировском районах. К старикам применили силу и обман, лишив их солидных сбережений.

Как стало известно «Фонтанке» 26 октября, накануне утром 72-летний пенсионер возвращался к себе в квартиру на проспекте Стачек, за ним в дверь зашли четверо незнакомцев. Хозяина жилья связали поводком. Агрессоры изучили комнату и вынесли из неё 500 тыс. рублей, также по пять тысяч долларов и евро.

Накануне в полицию обратилась ещё одна лишённая сбережений пожилая жительница Петербурга. К 86-летней пенсионерке в квартиру на улице Стасовой пришли трое для установки датчиков пожарной сигнализации 22 октября. На следующий день сотрудники заявились снова, якобы, чтобы проверить оборудование. После их визита пропало 805 тысяч рублей.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти отметили, что по первому случаю возбуждено уголовное дело о грабеже, по второму — о краже. Полиция ищет преступников.



