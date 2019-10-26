«Убирайте ваш половой член в трусы». Любвеобильная парочка ответит за утехи на борту самолёта

Перелёт из одного конца страны в другой пассажиры авиакомпании «Россия» решили скоротать с помощью любовных утех. Порыв не оценили ни соседи по салону, ни стюардесса. Интим приравняли к мелкому хулиганству.

Видео со страстной парочкой на борту самолёта опубликовал телеграм-канал Baza 25 октября. На кадрах запечатлено, как стюардесса прерывает процесс требованием: «Убирайте ваш половой член в трусы прямо сейчас. Уберите руку с его полового члена прямо сейчас!»

В пресс-службе авиакомпании «Россия» «Фонтанке» сообщили, что страстный инцидент произошёл 24 октября. Его участниками стали пассажиры рейса Москва – Владивосток.





Издание «Амурский меридиан» пишет, что в аэропорту любовников встретили сотрудники транспортной полиции. В отношении 43-летней жительницы Владивостока и 41-летнего жителя Находки составили административные протоколы за появление в состоянии опьянения в общественных местах и за мелкое хулиганство.