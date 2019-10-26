Минобороны РФ обвиняет США в контрабанде нефти из Сирии. Опубликованы фотодоказательства

Министерство обороны России заявило, что США занимается контрабандой нефти из Сирии. Снимки космической разведки, опубликованные ведомством 26 октября в Facebook, якобы подтверждают, что «сирийская нефть и до, и после разгрома террористов ИГ в Заевфратье, под надежной охраной военнослужащих США активно добывалась и массово направлялась бензовозами на переработку за пределы Сирии», – подчеркнули российские военные.

Напомним, ранее в Пентагоне заявляли, что американские военнослужащие остаются на востоке Сирии для защиты нефтяных месторождений от «Исламского государства» (организация запрещена и признана террористической в РФ). В Минобороны РФ уточнили, что все месторождения принадлежат Сирийской Арабской Республике, а действия американцев их российские коллеги считают «международным государственным бандитизмом».

«Под охраной американских военнослужащих и сотрудников американских ЧВК бензовозы с нефтяных полей Восточной Сирии направляются контрабандой в другие государства. В случае любого нападения на такой караван для его защиты немедленно привлекаются силы специальных операций и боевая авиация США. Кстати, и сама добыча нефти осуществляется с помощью оборудования, предоставленного в обход всех американских санкций ведущими западными корпорациями», – говорится в сообщении Минобороны РФ.

Ежемесячную выручку от продажи сирийской нефти в ведомстве оценили в 30 млн долларов.



