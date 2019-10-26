Самый теплый день за 15 лет: Петербург может поставить погодный рекорд

Ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус заявил, что Петербург идет на температурный рекорд и может обновить исторический максимум.

По его словам, самая низкая температура в Северной столице на 26 октября была зарегистрирована в 1912 году — тогда столбик термометра опустился до минус 9,7 градуса. А рекордный максимум был в 2004-м — плюс 12.

По данным Северо-Западного гидрометцентра, 26 октября в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, дожди и сильные порывы ветра. А температура воздуха днем повысится до +10...12 градусов.

Ранее синоптики предупреждали, что Петербург на выходных поштормит. Западный ветер даже может нагнать волну.



