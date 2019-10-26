На Васильевском у доставщика отобрали сумку с суши. Ему угрожали игрушечным пистолетом и дезодорантом

Ночные посиделки для компании приятелей закончились уголовным делом о грабеже на Васильевском острове в Петербурге. Ранним утром друзьям захотелось утолить голод, но деньги нашлись только фальшивые, тогда в ход пошёл игрушечный пистолет.

Как стало известно «Фонтанке» 26 октября, накануне около семи утра в квартиру в 10-м доме на Камской улице заказали суши. Курьера в парадной встретил 24-летний горожанин, который попытался расплатиться пятитысячной купюрой. Банкнота вызвала сомнение, доставщик принимать её отказался. Из квартиры вышли ещё двое, пригрозили пистолетом и газовым баллончиком, отобрали сумку с суши и хлопнули дверью.

Курьер вызвал полицию, прибывшие на место сотрудники застали в квартире компанию из пяти парней и одной девушки в возрасте от 19 до 30 лет.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, у приятелей изъяли игрушечный пистолет, дезодорант, купюры с признаками подделки номиналом 50 и 5000 рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Предъявившему фальшивку избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, остальные отпущены под обязательство о явке.



