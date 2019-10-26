Выходные в Суоми. На границе с Финляндией выстроились многочасовые пробки

Россияне, желающие попасть в Финляндию, в начале выходных выстроились в очереди у границы.

По данным портала Граница.ру, на 10 утра 26 октября в Брусничном стоят 300 машин, а средний срок ожидания — более 2,5 часов. При этом в Торфяновке люди сообщают о 40-70 минутах ожидания перед попаданием в кабинку. Пользователи сайта советуют ехать через Светогорск — там утренняя пробка к 11 утра уже рассосалась, и время ожидания составляет не более 10 минут, уверяют водители.



