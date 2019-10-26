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26.10.2019 10:51
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Домино-шоу силового Питера: все друг друга сдают, пока не возьмет майор Лисовой

ФСБ дала адвокату 19 млн, тот передал прокурору, этот отнес следователю, а он - оперу. Так высоко могли зайти, но есть на правоохранительном свете еще не продажные копы. Подковерная эстафета настолько поучительна, что подавать ее нужно в наивной форме.

Домино-шоу силового Питера: все друг друга сдают, пока не возьмет майор Лисовой

Сергей Бобылев/ТАСС

Октябрьский суд Петербурга 26 октября рассмотрит меру двум из минимум пяти участников цепочки по передаче друг другу многомиллионного куша. Поверьте, впервые Следственный комитет хлопает одного за другим четырех посредников во взятке. Но даже их это радует лишь с процессуальной точки зрения.

Эти признательные пятнашки начались около 16 часов 23 октября. Была среда, а возле бывшего здания Германского посольства, что на Исаакиевской, то есть под балконом прокурора Петербурга образовалась толчея из автомашин. То оперативники «таможенного» отдела Службы экономической безопасности УФСБ крутили адвоката Санкт-Петербургской коллегии Алексея Одинцова. Ему чуть за тридцать, он из транспортных прокурорских, поэтому впопыхах пытался скрыться и был помят. 

Алексей Одинцов
Алексей Одинцов
скриншот с сайта ogpartners.ru

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19 из 38 оговоренных миллионов Одинцову передал бизнесмен с короткой фамилией Юнг. Ему очень не хочется отвечать по делу о выгоне за рубеж 700 миллионов рублей, что расследуется в Главном следственном управлении ГУ МВД, но еще крепче ему не хотелось кучу денег. Но анекдотт этот не о Юнге. 


Адвоката Одинцова волокли недолго – через Мойку, да в кабинеты Следкома. Там еще испугать не успели, а он уже показал пальцем на товарища, с кем работал в транспортном надзоре. 

Ему дали сделать звонок другу. Он и попросил подъехать к зданию СК заместителя Санкт-Петербургской транспортной прокуратуры Тимура Горного. Ему чуть за тридцать, младший советник юстиции, то есть майор, поэтому поверил, что Одинцов работает по какому-то делу, что было правдой. И подъехал мигом. Про него известно достаточно, главное же – он гордится, что в 2015 году получил бронзовый значок «Готов к труду и обороне».

Тимур Горный
Тимур Горный
Фото: "Фонтанка.ру"

Так около часа ночи, 24 октября прокурор в свою очередь взял 19 миллионов и также зашел грустным в Следственный комитет. 

Ему тоже паяльники никуда не засовывали, а он согласился нести сумку дальше. 

Дальше 19 миллионов прокурор передал заму Следственного комитета по Приморскому району Алексею Шиманскому. Эта неприятность случилась к ночи четверга на улице Кирочной. Шиманскому чуть за тридцать, майор юстиции и он мужественно пошел правильным путем Госбезопасности.

С профессиональной позиции это было необычайно перспективно, но по-людски коллегу старались не комментировать. 


Товарищ Шиманский передал эти же 19 миллионов на той же Кирочной очередному правоохранителю. На этот раз – оперативнику Управления по противодействию коррупции Кириллу Лисовому. Около девяти утра на него аппетитно накинулись оперативники отдела «М» ФСБ. Черт возьми, Лисовому оставалось метров четыреста до своего кабинета на улице Чайковского. 

Кириллу немного за тридцать лет, он майор полиции, но эту палочку-выручалочку в 19 миллионов дальше не понес. Майор Лисовой в лоб так заявил, мол, ему смешно разговаривать об этих глупостях. 

Официально его непосредственному начальнику «потребительского» отдела майору Голубеву всыпят, но между строчек – завидуют. Ведь правильных парней себе подбирает. К тому же Лисовой прилично нападает в Ночной хоккейной лиге.

К вечеру пятницы, 25 октября, в Следственном комитете решили отпустить адвоката Одинцова и прокурора Горного. Они же, передавая 19 миллионов, выкупили подписку о невыезде. А вот следователя Шиманского закрыли в камеру. С одной стороны, это нехорошо, ну поступил он же как предыдущие двое. С другой – никто не сможет теперь сказать, что СК своих отмазывает. 

После обеда, 26 октября перед судьей один майор полиции Лисовой появится с гордо поднятой позицией имени 51 статьи конституции. Не станет давать против себя показаний, а, значит, и говорить за тех, кому понес бы. И его арестуют. 

Если бы не он, то следующим бы стал кто-то из 2 отдела Главного следственного управления полицейского главка, где нервничает то дело в отношении заявителя Юнга. Не исключено, что это сам следователь, майор юстиции по имени Игорь. Но при всей феерии его не побеспокоили – на него ничего нет.

К нему, как и к руководству ГСУ, придут из Управления собственной безопасности ГУ МВД в понедельник, 28 октября. И поведут всех на полиграф, руки за спину. 

По впечатлению автора, первая цена была другая – миллионов 20. Но в пути взятка смогла подрасти до 39-ти. Мораль: жадность порождает заявителя. О морально-волевых качествах наших силовиков противно и рассуждать. 

Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру
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