Попытка спасти шапку обернулась гибелью студента. Ночью из Мойки спасали двух пловцов

Житель Петербурга погиб в водах Мойки в ночь на 26 октября. В пучину он рванул вместе с другом. Приятели пытались добраться до шапки барышни.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе городского МЧС, сообщение о заплыве в районе 16-го дома на набережной Мойки поступило в ведомство в 2.22. В воде оказались двое. К ним на помощь поспешили прохожие. На место вызвали скорую и спасателей.

До прибытия сотрудников МЧС горожане вернули на берег одного из пловцов. Спасти жизнь его приятелю не удалось. Тело 19-летнего парня извлекли из воды водолазы. Как выяснилось позже, уроженец Комсомольска-на-Амуре приехал в город на Неве учиться.

По данным СМИ, в воде парни могли оказаться из-за шапки подруги. Головной убор ветром унесло в реку.



