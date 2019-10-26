Мальчик, водочки нам принеси. Освобожденная Бутина летит из США в Россию в бизнес-классе с пряником

Россиянка Мария Бутина, осужденная в США по обвинению в работе иностранным агентом без лицензии, возвращается на родину.

Как сообщает RT, Бутина вылетела из аэропорта Майами в 18:00 по местному времени (1:00 мск) рейсом SU111 «Аэрофлота» и прибывает в аэропорт Шереметьево около полудня 26 октября. Из эконом-класса её пересадили в бизнес и угостили тульским пряником. В самолете она записала видео с благодарностью за поддержку.

«Ну что, ребят, почти дома, совсем чуть-чуть осталось, всего несколько часов. Вам спасибо за поддержку вашу. Я очень-очень жду, когда самолёт приземлится и наконец-то я окажусь на родной земле. Это был очень долгий и болезненный опыт», – заявила она.

?? Мария Бутина: «Ну что, ребят, почти дома, совсем чуть-чуть осталось. Я очень-очень жду, когда наконец-то окажусь на родной земле».



В самолёте Мария дала совместное интервью RT и Sputnik pic.twitter.com/kiQzsMwZfl — RT на русском (@RT_russian) 26 октября 2019 г.

Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля 2018 года, в канун встречи президентов России и Соединенных Штатов в Хельсинки. Ей инкриминировались, во-первых, участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Во-вторых, американские спецслужбы утверждали, что россиянка вела такую деятельность, не будучи зарегистрированным при министерстве юстиции агентом иностранного государства. 13 декабря суд принял от Бутиной частичное признание вины и утвердил сделку со следствием.



